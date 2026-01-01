Bugünkü Basis Cash Fiyatı

Bugünkü Basis Cash (BAC) fiyatı $ 0,00173218 olup, son 24 saatte % 0,68 değişim gösterdi. Mevcut BAC / USD dönüşüm oranı BAC başına $ 0,00173218 şeklindedir.

Basis Cash, şu anda piyasa değeri açısından $ 94.550 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 54,58M BAC şeklindedir. Son 24 saat içinde BAC, $ 0,00172045 (en düşük) ile $ 0,00175242 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1.010,99 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00130316 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BAC, son bir saatte -%0,01 ve son 7 günde -%2,26 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Basis Cash (BAC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 94,55K$ 94,55K $ 94,55K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 94,55K$ 94,55K $ 94,55K Dolaşım Arzı 54,58M 54,58M 54,58M Toplam Arz 54.575.249,82699095 54.575.249,82699095 54.575.249,82699095

Şu anki Basis Cash piyasa değeri $ 94,55K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BAC arzı 54,58M olup, toplam arzı 54575249.82699095. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 94,55K.