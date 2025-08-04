Bazed Games Fiyatı (BAZED)
Bazed Games (BAZED), şu anda 0,03634817 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 2,78M USD piyasa değerine sahiptir. BAZED / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Bazed Games / USD fiyat değişimi, $ +0,00059034.
Son 30 gün içerisinde, Bazed Games / USD fiyat değişimi, $ -0,0166451937.
Son 60 gün içerisinde, Bazed Games / USD fiyat değişimi, $ -0,0071065652.
Son 90 gün içerisinde, Bazed Games / USD fiyat değişimi, $ +0,00559930942750256.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00059034
|+%1,65
|30 Gün
|$ -0,0166451937
|-%45,79
|60 Gün
|$ -0,0071065652
|-%19,55
|90 Gün
|$ +0,00559930942750256
|+%18,21
En güncel Bazed Games fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,41
+%1,65
-%23,19
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Bazed is a distinguished online casino and player-versus-player (PvP) platform empowered by web3 technology. By delivering an enthralling and in-depth experience for global players, we emphasize community engagement. The ongoing development of our services is significantly influenced by the insights and requirements of our user base. Games DAO, a distinguished Gambling Platform utilizing the innovative technology of the Ethereum blockchain. We take pride in offering an extensive range of gaming adventures, comprising five proprietary games, engineered by our dedicated team. These exclusive Bazed Originals, namely Coin Flip, Jackpot, Dream Towers, and Crash, are fashioned to provide unparalleled excitement. Furthermore, our gaming offerings have been enriched by the addition of assorted slots and table games from premier suppliers. All Bazed Original games undergo stringent examination to maintain the utmost standards of safety, integrity, and fairness. Bazed’s commitment to prioritizing player experience sets it apart. We offer a trustworthy and lawful platform that provides secure and fair gaming. Utilizing the ETH blockchain’s capabilities, we provide novel features such as wagering with non-fungible tokens (NFTs) and handling various cryptocurrencies for deposits and withdrawals. Our fusion of traditional casino gaming with pioneering technology fosters a community-centric experience, making us a one-of-a-kind gaming destination.
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