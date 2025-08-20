Beaver Coin (BEAVER) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,42 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%18,24 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Beaver Coin (BEAVER) canlı fiyatı --. BEAVER, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BEAVER için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BEAVER son bir saatte +%0,42 değişim gösterdi, 24 saatte -%18,24 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Beaver Coin (BEAVER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 112,59K$ 112,59K $ 112,59K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 115,05K$ 115,05K $ 115,05K Dolaşım Arzı 694,48M 694,48M 694,48M Toplam Arz 709.650.731,2191441 709.650.731,2191441 709.650.731,2191441

Şu anki Beaver Coin piyasa değeri $ 112,59K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BEAVER arzı 694,48M olup, toplam arzı 709650731.2191441. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 115,05K.