Bugünkü BeB Fiyatı

Bugünkü BeB (BEB1M) fiyatı $ 0,00229112 olup, son 24 saatte % 2,30 değişim gösterdi. Mevcut BEB1M / USD dönüşüm oranı BEB1M başına $ 0,00229112 şeklindedir.

BeB, şu anda piyasa değeri açısından $ 2.293.110 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,72M BEB1M şeklindedir. Son 24 saat içinde BEB1M, $ 0,00217299 (en düşük) ile $ 0,00234277 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00239623 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00200894 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BEB1M, son bir saatte +%1,14 ve son 7 günde +%0,29 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BeB (BEB1M) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,29M$ 2,29M $ 2,29M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,29M$ 2,29M $ 2,29M Dolaşım Arzı 999,72M 999,72M 999,72M Toplam Arz 999.720.801,132866 999.720.801,132866 999.720.801,132866

Şu anki BeB piyasa değeri $ 2,29M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BEB1M arzı 999,72M olup, toplam arzı 999720801.132866. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,29M.