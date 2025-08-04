Bedrock BTC Fiyatı (BRBTC)
Bedrock BTC (BRBTC), şu anda 113.131 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 39,73M USD piyasa değerine sahiptir. BRBTC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Bedrock BTC / USD fiyat değişimi, $ +494,14.
Son 30 gün içerisinde, Bedrock BTC / USD fiyat değişimi, $ +7.924,3513998000.
Son 60 gün içerisinde, Bedrock BTC / USD fiyat değişimi, $ +10.388,2314488000.
Son 90 gün içerisinde, Bedrock BTC / USD fiyat değişimi, $ +32.975,99125480585.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +494,14
|+%0,44
|30 Gün
|$ +7.924,3513998000
|+%7,00
|60 Gün
|$ +10.388,2314488000
|+%9,18
|90 Gün
|$ +32.975,99125480585
|+%41,14
En güncel Bedrock BTC fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
+%0,44
-%3,29
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
brBTC is Bedrock's innovative BTC yield product, designed to maximize returns by leveraging multiple restaking protocols. Launching natively on both Ethereum and BNB, brBTC is a Liquid Restaking Token (LRT) that combines the power of diverse BTC derivative assets with Bedrock's advanced restaking strategies. With brBTC, users can deposit a variety of BTC derivatives to generate yield from a curated selection of restaking protocols. This product provides a seamless, efficient, and secure way to earn rewards from BTC assets across two major blockchain ecosystems.
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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 BRBTC / VND
₫2.977.042.265
|1 BRBTC / AUD
A$174.221,74
|1 BRBTC / GBP
￡84.848,25
|1 BRBTC / EUR
€97.292,66
|1 BRBTC / USD
$113.131
|1 BRBTC / MYR
RM478.544,13
|1 BRBTC / TRY
₺4.601.037,77
|1 BRBTC / JPY
¥16.630.257
|1 BRBTC / ARS
ARS$154.338.966,75
|1 BRBTC / RUB
₽9.035.772,97
|1 BRBTC / INR
₹9.922.720,01
|1 BRBTC / IDR
Rp1.854.606.260,64
|1 BRBTC / KRW
₩156.690.960,24
|1 BRBTC / PHP
₱6.476.749,75
|1 BRBTC / EGP
￡E.5.477.803,02
|1 BRBTC / BRL
R$633.533,6
|1 BRBTC / CAD
C$154.989,47
|1 BRBTC / BDT
৳13.657.174,32
|1 BRBTC / NGN
₦171.670.635,95
|1 BRBTC / UAH
₴4.666.653,75
|1 BRBTC / VES
Bs13.915.113
|1 BRBTC / CLP
$108.718.891
|1 BRBTC / PKR
Rs31.680.073,93
|1 BRBTC / KZT
₸60.626.902,9
|1 BRBTC / THB
฿3.672.232,26
|1 BRBTC / TWD
NT$3.380.354,28
|1 BRBTC / AED
د.إ415.190,77
|1 BRBTC / CHF
Fr90.504,8
|1 BRBTC / HKD
HK$886.947,04
|1 BRBTC / MAD
.د.م1.021.572,93
|1 BRBTC / MXN
$2.131.388,04
|1 BRBTC / PLN
zł418.584,7
|1 BRBTC / RON
лв495.513,78
|1 BRBTC / SEK
kr1.095.108,08
|1 BRBTC / BGN
лв191.191,39
|1 BRBTC / HUF
Ft38.970.235,57
|1 BRBTC / CZK
Kč2.405.165,06
|1 BRBTC / KWD
د.ك34.504,955
|1 BRBTC / ILS
₪384.645,4