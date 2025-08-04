Bedrock BTC (BRBTC) Nedir?

brBTC is Bedrock's innovative BTC yield product, designed to maximize returns by leveraging multiple restaking protocols. Launching natively on both Ethereum and BNB, brBTC is a Liquid Restaking Token (LRT) that combines the power of diverse BTC derivative assets with Bedrock's advanced restaking strategies. With brBTC, users can deposit a variety of BTC derivatives to generate yield from a curated selection of restaking protocols. This product provides a seamless, efficient, and secure way to earn rewards from BTC assets across two major blockchain ecosystems.

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Bedrock BTC (BRBTC) Kaynağı Resmi Websitesi

Bedrock BTC (BRBTC) Token Ekonomisi

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