BeethovenX sFTMX (SFTMX) Nedir?

Our liquid staking solution allows users to stake FTM and get a fungible liquid token(sFTMX) back that shows their claim to the underlying staked assets. We work with the ecosystem projects to ensure wide usability of these tokens on DEXs, lending/borrowing protocols, yield aggregators and more.

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BeethovenX sFTMX (SFTMX) Token Ekonomisi

BeethovenX sFTMX (SFTMX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SFTMX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!