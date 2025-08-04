Beets Staked Sonic Fiyatı (STS)
Beets Staked Sonic (STS), şu anda 0,302825 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 77,82M USD piyasa değerine sahiptir. STS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Beets Staked Sonic / USD fiyat değişimi, $ -0,0069028149954799.
Son 30 gün içerisinde, Beets Staked Sonic / USD fiyat değişimi, $ -0,0149404770.
Son 60 gün içerisinde, Beets Staked Sonic / USD fiyat değişimi, $ -0,0738916620.
Son 90 gün içerisinde, Beets Staked Sonic / USD fiyat değişimi, $ -0,2072746411004497.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,0069028149954799
|-%2,22
|30 Gün
|$ -0,0149404770
|-%4,93
|60 Gün
|$ -0,0738916620
|-%24,40
|90 Gün
|$ -0,2072746411004497
|-%40,63
En güncel Beets Staked Sonic fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,56
-%2,22
-%13,70
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
stS is a liquid-staked token that users receive when they stake S on the Beets platform. The value of stS naturally appreciates in relation to S thanks to native network staking rewards from validator delegation being automatically compounded within the token. Due to the management of underlying nodes, validators earn 15% of the overall stS staking rewards. Beets also takes a 10% protocol fee on the rewards after the validator fees. The APY displayed on the UI is the APY the user receives (all fees have been subtracted automatically). To stake, users simply need to head to the stS page and select how much S they wish to deposit. As an alternative to staking, users can swap out of stS on DEXs by swapping their stS for S on the Swap Page.
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|1 STS / VND
₫7.968,839875
|1 STS / AUD
A$0,4663505
|1 STS / GBP
￡0,22711875
|1 STS / EUR
€0,2604295
|1 STS / USD
$0,302825
|1 STS / MYR
RM1,28094975
|1 STS / TRY
₺12,31589275
|1 STS / JPY
¥44,515275
|1 STS / ARS
ARS$413,12900625
|1 STS / RUB
₽24,18663275
|1 STS / INR
₹26,56078075
|1 STS / IDR
Rp4.964,343468
|1 STS / KRW
₩419,424738
|1 STS / PHP
₱17,33673125
|1 STS / EGP
￡E.14,6627865
|1 STS / BRL
R$1,69582
|1 STS / CAD
C$0,41487025
|1 STS / BDT
৳36,557034
|1 STS / NGN
₦459,52179625
|1 STS / UAH
₴12,49153125
|1 STS / VES
Bs37,247475
|1 STS / CLP
$291,014825
|1 STS / PKR
Rs84,80008475
|1 STS / KZT
₸162,2839175
|1 STS / THB
฿9,8296995
|1 STS / TWD
NT$9,048411
|1 STS / AED
د.إ1,11136775
|1 STS / CHF
Fr0,24226
|1 STS / HKD
HK$2,374148
|1 STS / MAD
.د.م2,73450975
|1 STS / MXN
$5,705223
|1 STS / PLN
zł1,1204525
|1 STS / RON
лв1,3263735
|1 STS / SEK
kr2,931346
|1 STS / BGN
лв0,51177425
|1 STS / HUF
Ft104,31412775
|1 STS / CZK
Kč6,4380595
|1 STS / KWD
د.ك0,092361625
|1 STS / ILS
₪1,029605