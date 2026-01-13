Bugünkü Bejibun Fiyatı

Bugünkü Bejibun (BJBN) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 7,24 değişim gösterdi. Mevcut BJBN / USD dönüşüm oranı BJBN başına $ 0 şeklindedir.

Bejibun, şu anda piyasa değeri açısından $ 32.414 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,36M BJBN şeklindedir. Son 24 saat içinde BJBN, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BJBN, son bir saatte -%0,38 ve son 7 günde -%24,62 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Bejibun (BJBN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 32,41K$ 32,41K $ 32,41K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 32,41K$ 32,41K $ 32,41K Dolaşım Arzı 999,36M 999,36M 999,36M Toplam Arz 999.355.242,861386 999.355.242,861386 999.355.242,861386

Şu anki Bejibun piyasa değeri $ 32,41K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BJBN arzı 999,36M olup, toplam arzı 999355242.861386. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 32,41K.