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bemo Staked TON Fiyatı (STTON)

Listelenmedi

bemo Staked TON (STTON) Canlı Fiyat Grafiği

$3.86
$3.86$3.86
-2.80%1D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü bemo Staked TON (STTON) Fiyatı

bemo Staked TON (STTON), şu anda 3.86 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 13.08M USD piyasa değerine sahiptir. STTON / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

bemo Staked TON Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-2.85%
bemo Staked TON 24 saatlik fiyat değişimi
3.39M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında bemo Staked TON (STTON) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, bemo Staked TON / USD fiyat değişimi, $ -0.113207654676392.
Son 30 gün içerisinde, bemo Staked TON / USD fiyat değişimi, $ +1.1465060780.
Son 60 gün içerisinde, bemo Staked TON / USD fiyat değişimi, $ +0.4504361380.
Son 90 gün içerisinde, bemo Staked TON / USD fiyat değişimi, $ +0.660923163281686.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.113207654676392-2.85%
30 Gün$ +1.1465060780+29.70%
60 Gün$ +0.4504361380+11.67%
90 Gün$ +0.660923163281686+20.66%

bemo Staked TON (STTON) Fiyat Analizi

En güncel bemo Staked TON fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 3.78
$ 3.78$ 3.78

$ 3.97
$ 3.97$ 3.97

$ 8.54
$ 8.54$ 8.54

+0.67%

-2.85%

+5.73%

bemo Staked TON (STTON) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 13.08M
$ 13.08M$ 13.08M

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3.39M
3.39M 3.39M

bemo Staked TON (STTON) Nedir?

bemo is a non-custodial liquid staking protocol built on The Open Network (TON) blockchain. It is the first liquid staking application on TON. bemo allows users to stake TON tokens and receive stTON tokens in return, which can be freely used in DeFi while continuously earning staking rewards. Users stake TON tokens in the bemo app. After confirming the transaction, they receive stTON tokens, representing their share in the staking pool. The amount of stTON received is determined by the smart contract based on the current stTON/TON exchange rate. The staked TON tokens join the overall staking pool, which supports the TON blockchain. For this, they receive rewards. After each validation round, the rewards, minus the bemo fee, are added to the staking pool, increasing its size. As the staking pool grows, so does the price of stTON. The bemo Incentive Program aims to engage users and deepen their understanding of DeFi on the TON blockchain. With bemo, you already earn staking rewards and additional yield on your stTON in DeFi. The incentive program allows users to earn stXP for actions with stTON tokens: minting, holding, providing liquidity for DEX, and lending. In Q4 2024, users will be able to convert stXP into $BMO tokens.

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bemo Staked TON (STTON) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

bemo Staked TON (STTON) Token Ekonomisi

bemo Staked TON (STTON) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. STTON tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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STTON Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 STTON / VND
101,575.9
1 STTON / AUD
A$5.9444
1 STTON / GBP
2.895
1 STTON / EUR
3.3196
1 STTON / USD
$3.86
1 STTON / MYR
RM16.3278
1 STTON / TRY
156.9862
1 STTON / JPY
¥567.42
1 STTON / ARS
ARS$5,266.005
1 STTON / RUB
308.2982
1 STTON / INR
338.5606
1 STTON / IDR
Rp63,278.6784
1 STTON / KRW
5,346.2544
1 STTON / PHP
220.985
1 STTON / EGP
￡E.186.9012
1 STTON / BRL
R$21.616
1 STTON / CAD
C$5.2882
1 STTON / BDT
465.9792
1 STTON / NGN
5,857.357
1 STTON / UAH
159.225
1 STTON / VES
Bs474.78
1 STTON / CLP
$3,709.46
1 STTON / PKR
Rs1,080.9158
1 STTON / KZT
2,068.574
1 STTON / THB
฿125.2956
1 STTON / TWD
NT$115.3368
1 STTON / AED
د.إ14.1662
1 STTON / CHF
Fr3.088
1 STTON / HKD
HK$30.2624
1 STTON / MAD
.د.م34.8558
1 STTON / MXN
$72.7224
1 STTON / PLN
14.282
1 STTON / RON
лв16.9068
1 STTON / SEK
kr37.3648
1 STTON / BGN
лв6.5234
1 STTON / HUF
Ft1,329.6542
1 STTON / CZK
82.0636
1 STTON / KWD
د.ك1.1773
1 STTON / ILS
13.124