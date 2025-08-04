Bugünkü Beni (BENI) Fiyatı

Beni (BENI), şu anda 0,00115858 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,15M USD piyasa değerine sahiptir. BENI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Beni Ana Piyasa Performansı:

-- USD 24 saatlik işlem hacmi +%1,26 Beni 24 saatlik fiyat değişimi 991,63M USD Dolaşımdaki arz

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