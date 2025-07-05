BENJAMIN (BENJI) Nedir?

The First AI Agent on STORY, focusing on DeFAI As the first AI agent on STORY, Benjamin is uniquely positioned to deliver transformative value by acting as both a gateway and facilitator for user interaction within the STORY ecosystem. Through its DeFAI Layer and Entry Layer, Benjamin aims to bridge the gap between users and DeFi & IPFi opportunities while fostering ecosystem engagement and growth.

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BENJAMIN (BENJI) Token Ekonomisi

BENJAMIN (BENJI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BENJI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!