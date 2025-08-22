BENQI (QI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00679481 $ 0,00679481 $ 0,00679481 24 sa Düşük $ 0,00700317 $ 0,00700317 $ 0,00700317 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00679481$ 0,00679481 $ 0,00679481 24 sa Yüksek $ 0,00700317$ 0,00700317 $ 0,00700317 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,39417$ 0,39417 $ 0,39417 En Düşük Fiyat $ 0,00473811$ 0,00473811 $ 0,00473811 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,02 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%1,08 Fiyat Değişimi (7 G) -%5,39 Fiyat Değişimi (7 G) -%5,39

BENQI (QI) canlı fiyatı $0,00689071. QI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00679481 ve en yüksek $ 0,00700317 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. QI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,39417, en düşük fiyatı ise $ 0,00473811 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, QI son bir saatte -%0,02 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,08 ve son 7 günde -%5,39 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

BENQI (QI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 49,69M$ 49,69M $ 49,69M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 49,69M$ 49,69M $ 49,69M Dolaşım Arzı 7,20B 7,20B 7,20B Toplam Arz 7.200.000.000,0 7.200.000.000,0 7.200.000.000,0

Şu anki BENQI piyasa değeri $ 49,69M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki QI arzı 7,20B olup, toplam arzı 7200000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 49,69M.