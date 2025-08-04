BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) Nedir?

BENQI Liquid Staking is the first liquid staking protocol for Avalanche. Users stake AVAX with BENQI, and receive sAVAX, an interest bearing version of AVAX. This allows users to earn both the rewards for securing the Avalanche network and from the world of DeFi.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) Kaynağı Resmi Websitesi

BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) Token Ekonomisi

BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SAVAX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!