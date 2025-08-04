BENQI Liquid Staked AVAX Fiyatı (SAVAX)
BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX), şu anda 26,67 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 342,33M USD piyasa değerine sahiptir. SAVAX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, BENQI Liquid Staked AVAX / USD fiyat değişimi, $ +0,674334.
Son 30 gün içerisinde, BENQI Liquid Staked AVAX / USD fiyat değişimi, $ +6,3498869700.
Son 60 gün içerisinde, BENQI Liquid Staked AVAX / USD fiyat değişimi, $ +2,3285043600.
Son 90 gün içerisinde, BENQI Liquid Staked AVAX / USD fiyat değişimi, $ +3,12767404793753.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,674334
|+%2,59
|30 Gün
|$ +6,3498869700
|+%23,81
|60 Gün
|$ +2,3285043600
|+%8,73
|90 Gün
|$ +3,12767404793753
|+%13,29
En güncel BENQI Liquid Staked AVAX fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,31
+%2,59
-%18,84
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
BENQI Liquid Staking is the first liquid staking protocol for Avalanche. Users stake AVAX with BENQI, and receive sAVAX, an interest bearing version of AVAX. This allows users to earn both the rewards for securing the Avalanche network and from the world of DeFi.
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|1 SAVAX / VND
₫701.821,05
|1 SAVAX / AUD
A$41,0718
|1 SAVAX / GBP
￡20,0025
|1 SAVAX / EUR
€22,9362
|1 SAVAX / USD
$26,67
|1 SAVAX / MYR
RM112,8141
|1 SAVAX / TRY
₺1.084,6689
|1 SAVAX / JPY
¥3.920,49
|1 SAVAX / ARS
ARS$36.384,5475
|1 SAVAX / RUB
₽2.130,1329
|1 SAVAX / INR
₹2.339,2257
|1 SAVAX / IDR
Rp437.213,0448
|1 SAVAX / KRW
₩36.939,0168
|1 SAVAX / PHP
₱1.526,8575
|1 SAVAX / EGP
￡E.1.291,3614
|1 SAVAX / BRL
R$149,352
|1 SAVAX / CAD
C$36,5379
|1 SAVAX / BDT
৳3.219,6024
|1 SAVAX / NGN
₦40.470,3915
|1 SAVAX / UAH
₴1.100,1375
|1 SAVAX / VES
Bs3.280,41
|1 SAVAX / CLP
$25.629,87
|1 SAVAX / PKR
Rs7.468,4001
|1 SAVAX / KZT
₸14.292,453
|1 SAVAX / THB
฿865,7082
|1 SAVAX / TWD
NT$796,8996
|1 SAVAX / AED
د.إ97,8789
|1 SAVAX / CHF
Fr21,336
|1 SAVAX / HKD
HK$209,0928
|1 SAVAX / MAD
.د.م240,8301
|1 SAVAX / MXN
$502,4628
|1 SAVAX / PLN
zł98,679
|1 SAVAX / RON
лв116,8146
|1 SAVAX / SEK
kr258,1656
|1 SAVAX / BGN
лв45,0723
|1 SAVAX / HUF
Ft9.187,0149
|1 SAVAX / CZK
Kč567,0042
|1 SAVAX / KWD
د.ك8,13435
|1 SAVAX / ILS
₪90,678