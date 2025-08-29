BESC MONEY (MONEY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 31,58 $ 31,58 $ 31,58 24 sa Düşük $ 34,75 $ 34,75 $ 34,75 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 31,58$ 31,58 $ 31,58 24 sa Yüksek $ 34,75$ 34,75 $ 34,75 Tüm Zamanların En Yükseği $ 34,75$ 34,75 $ 34,75 En Düşük Fiyat $ 31,58$ 31,58 $ 31,58 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,16 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%8,28 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

BESC MONEY (MONEY) canlı fiyatı $34,63. MONEY, son 24 saat içinde en düşük $ 31,58 ve en yüksek $ 34,75 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MONEY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 34,75, en düşük fiyatı ise $ 31,58 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MONEY son bir saatte +%0,16 değişim gösterdi, 24 saatte +%8,28 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

BESC MONEY (MONEY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,90M$ 1,90M $ 1,90M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,90M$ 1,90M $ 1,90M Dolaşım Arzı 54,99K 54,99K 54,99K Toplam Arz 54.985,84759746081 54.985,84759746081 54.985,84759746081

Şu anki BESC MONEY piyasa değeri $ 1,90M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MONEY arzı 54,99K olup, toplam arzı 54985.84759746081. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,90M.