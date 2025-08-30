Beta Finance Fiyatı (BETA)
Beta Finance (BETA) canlı fiyatı --. BETA, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0,00111806 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BETA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 3,45, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, BETA son bir saatte -%0,01 değişim gösterdi, 24 saatte +%27,05 ve son 7 günde -%87,31 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Beta Finance piyasa değeri $ 97,77K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BETA arzı 950,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 102,92K.
Gün içerisinde, Beta Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Beta Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Beta Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Beta Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%27,05
|30 Gün
|$ 0
|-%92,87
|60 Gün
|$ 0
|-%82,24
|90 Gün
|$ 0
|--
Beta Finance is the permissionless money market for borrowing, lending, and shorting crypto assets. This means that anyone at anytime is able to create a money market for any crypto asset. Lenders are able to now earn risk-free yield (as high as 1000+%) on not only popular assets, but also the long tail of crypto assets, including yield farmed tokens, that exist today! Easily deposit your tokens on Beta into the token's money market, or create it yourself if it's not there yet. Borrowers are able to borrow crypto assets by supplying ETH and/or Stablecoin as collateral. This gives users flexibility when interacting with other protocols that requires using assets they currently do not have without losing their current positions. Traders are able to short sell any crypto asset by using their ETH and/or Stablecoin as collateral. Beta provides an integrated "1-Click" Short that makes initiating and managing short positions simple. Liquidators are able to earn a premium bounty reward for monitoring and liquidating under-collateralized positions.
Beta Finance (BETA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar.
