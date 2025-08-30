Beta Finance (BETA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0,00111806 $ 0,00111806 $ 0,00111806 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0,00111806$ 0,00111806 $ 0,00111806 Tüm Zamanların En Yükseği $ 3,45$ 3,45 $ 3,45 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,01 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%27,05 Fiyat Değişimi (7 G) -%87,31 Fiyat Değişimi (7 G) -%87,31

Beta Finance (BETA) canlı fiyatı --. BETA, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0,00111806 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BETA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 3,45, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BETA son bir saatte -%0,01 değişim gösterdi, 24 saatte +%27,05 ve son 7 günde -%87,31 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Beta Finance (BETA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 97,77K$ 97,77K $ 97,77K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 102,92K$ 102,92K $ 102,92K Dolaşım Arzı 950,00M 950,00M 950,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Beta Finance piyasa değeri $ 97,77K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BETA arzı 950,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 102,92K.