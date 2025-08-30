BETA Hakkında Daha Fazla Bilgi

Beta Trader Fiyatı (BETA)

1 BETA / USD Canlı Fiyatı:

--
----
%0,001D
Beta Trader (BETA) Canlı Fiyat Grafiği
Beta Trader (BETA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00442072
$ 0,00442072$ 0,00442072

$ 0,00001071
$ 0,00001071$ 0,00001071

--

--

+%4,67

+%4,67

Beta Trader (BETA) canlı fiyatı $0,0000189. BETA, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BETA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00442072, en düşük fiyatı ise $ 0,00001071 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BETA son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde +%4,67 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Beta Trader (BETA) Piyasa Bilgileri

$ 18,87K
$ 18,87K$ 18,87K

--
----

$ 18,87K
$ 18,87K$ 18,87K

998,72M
998,72M 998,72M

998.721.879,402545
998.721.879,402545 998.721.879,402545

Şu anki Beta Trader piyasa değeri $ 18,87K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BETA arzı 998,72M olup, toplam arzı 998721879.402545. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 18,87K.

Beta Trader (BETA) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Beta Trader / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Beta Trader / USD fiyat değişimi, $ +0,0000007634.
Son 60 gün içerisinde, Beta Trader / USD fiyat değişimi, $ +0,0000028396.
Son 90 gün içerisinde, Beta Trader / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ +0,0000007634+%4,04
60 Gün$ +0,0000028396+%15,02
90 Gün$ 0--

Beta Trader (BETA) Nedir?

Beta Trader (BETA) is a community-focused token dedicated to capturing the dynamic and humorous aspects of crypto culture. Driven by Beta Trader AI, the project continuously scans pump.fun thread comments, transforming them into a curated collection of crypto-themed memes on its Telegram platform. This round-the-clock automation aims to create a unique and expansive meme catalog, reflecting the voice of the community and crypto’s fast-paced trends.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır.

Beta Trader (BETA) Kaynağı

Beta Trader Fiyat Tahmini (USD)

Beta Trader (BETA) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Beta Trader (BETA) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Beta Trader için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Beta Trader fiyat tahminini hemen kontrol edin!

BETA Varlığından Yerel Para Birimlerine

Beta Trader (BETA) Token Ekonomisi

Beta Trader (BETA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BETA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Beta Trader (BETA) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Beta Trader (BETA) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı BETA fiyatı, 0,0000189 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
BETA / USD güncel fiyatı nedir?
BETA / USD güncel fiyatı $ 0,0000189. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Beta Trader varlığının piyasa değeri nedir?
BETA piyasa değeri $ 18,87K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki BETA arzı nedir?
Dolaşımdaki BETA arzı, 998,72M USD.
BETA için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
BETA, ATH fiyatı olan 0,00442072 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük BETA fiyatı (ATL) nedir?
BETA, ATL fiyatı olan 0,00001071 USD değerine düştü.
BETA işlem hacmi nedir?
BETA için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
BETA bu yıl daha da yükselir mi?
BETA piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için BETA fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-30 09:25:05 (UTC+8)

