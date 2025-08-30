Beta Trader (BETA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00442072$ 0,00442072 $ 0,00442072 En Düşük Fiyat $ 0,00001071$ 0,00001071 $ 0,00001071 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -- Fiyat Değişimi (7 G) +%4,67 Fiyat Değişimi (7 G) +%4,67

Beta Trader (BETA) canlı fiyatı $0,0000189. BETA, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BETA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00442072, en düşük fiyatı ise $ 0,00001071 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BETA son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde +%4,67 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Beta Trader (BETA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 18,87K$ 18,87K $ 18,87K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 18,87K$ 18,87K $ 18,87K Dolaşım Arzı 998,72M 998,72M 998,72M Toplam Arz 998.721.879,402545 998.721.879,402545 998.721.879,402545

Şu anki Beta Trader piyasa değeri $ 18,87K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BETA arzı 998,72M olup, toplam arzı 998721879.402545. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 18,87K.