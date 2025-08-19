BETRMINT (BETR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%2,11 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%8,88 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

BETRMINT (BETR) canlı fiyatı --. BETR, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BETR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BETR son bir saatte -%2,11 değişim gösterdi, 24 saatte +%8,88 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

BETRMINT (BETR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,50M$ 1,50M $ 1,50M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,50M$ 1,50M $ 1,50M Dolaşım Arzı 100,00B 100,00B 100,00B Toplam Arz 99.999.999.999,99998 99.999.999.999,99998 99.999.999.999,99998

Şu anki BETRMINT piyasa değeri $ 1,50M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BETR arzı 100,00B olup, toplam arzı 99999999999.99998. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,50M.