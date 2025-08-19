BETR Hakkında Daha Fazla Bilgi

BETRMINT Logosu

BETRMINT Fiyatı (BETR)

Listelenmedi

1 BETR / USD Canlı Fiyatı:

--
----
+%8,801D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
BETRMINT (BETR) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-19 15:26:13 (UTC+8)

BETRMINT (BETR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-%2,11

+%8,88

--

--

BETRMINT (BETR) canlı fiyatı --. BETR, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BETR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BETR son bir saatte -%2,11 değişim gösterdi, 24 saatte +%8,88 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

BETRMINT (BETR) Piyasa Bilgileri

$ 1,50M
$ 1,50M$ 1,50M

--
----

$ 1,50M
$ 1,50M$ 1,50M

100,00B
100,00B 100,00B

99.999.999.999,99998
99.999.999.999,99998 99.999.999.999,99998

Şu anki BETRMINT piyasa değeri $ 1,50M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BETR arzı 100,00B olup, toplam arzı 99999999999.99998. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,50M.

BETRMINT (BETR) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, BETRMINT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, BETRMINT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, BETRMINT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, BETRMINT / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%8,88
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

BETRMINT (BETR) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

BETRMINT (BETR) Kaynağı

Resmi Websitesi

BETRMINT Fiyat Tahmini (USD)

BETRMINT (BETR) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? BETRMINT (BETR) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak BETRMINT için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

BETRMINT fiyat tahminini hemen kontrol edin!

BETR Varlığından Yerel Para Birimlerine

BETRMINT (BETR) Token Ekonomisi

BETRMINT (BETR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BETR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: BETRMINT (BETR) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü BETRMINT (BETR) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı BETR fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
BETR / USD güncel fiyatı nedir?
BETR / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
BETRMINT varlığının piyasa değeri nedir?
BETR piyasa değeri $ 1,50M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki BETR arzı nedir?
Dolaşımdaki BETR arzı, 100,00B USD.
BETR için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
BETR, ATH fiyatı olan 0 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük BETR fiyatı (ATL) nedir?
BETR, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
BETR işlem hacmi nedir?
BETR için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
BETR bu yıl daha da yükselir mi?
BETR piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için BETR fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-19 15:26:13 (UTC+8)

BETRMINT (BETR) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-18 17:40:00Sektör Haberleri
Altcoinler daha geniş piyasa geri çekilmesini takip ediyor, RAY 24 saatte %9'dan fazla düşüyor
08-18 10:12:00Sektör Haberleri
Bitcoin Piyasa Payı %59,4'e Düşerken, Altcoin Piyasa Değeri Geçtiğimiz Hafta %3,06 Yükseldi
08-17 18:11:00Sektör Haberleri
Toplam stablecoin piyasa değeri son 7 günde %2,18 artarak 276,9 milyar doları aştı
08-17 11:15:00Sektör Haberleri
Ethereum Reserve Company ve Çeşitli ETF'lerin Toplam Varlıkları 10 Milyon Coin'i Aştı
08-16 16:39:00Sektör Haberleri
Bu hafta spot Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinin toplam işlem hacmi, Ethereum ETF işlem hacmindeki artış sayesinde tarihi bir yükseğe ulaştı
08-16 14:30:00Sektör Haberleri
Ethereum geri çekilmesi altcoinlerin düşüşünü tetikliyor, spot ETF'ler net çıkış kaydediyor, kripto hisseleri eş zamanlı düşüyor

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.