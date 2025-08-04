BIDZ Coin (BIDZ) Nedir?

BIDZ Coin has a unique approach to the online commerce and real-world applications. You can use your BIDZ Coin to buy real products or services throughout our ecosystem. Upon launch of BIDZ Coin, the team plans to build a bridge between crypto, commerce, and real world applications.

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BIDZ Coin (BIDZ) Kaynağı Resmi Websitesi

BIDZ Coin (BIDZ) Token Ekonomisi

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