BigWater (BIGW) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00142738 $ 0,00142738 $ 0,00142738 24 sa Düşük $ 0,00146165 $ 0,00146165 $ 0,00146165 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00142738$ 0,00142738 $ 0,00142738 24 sa Yüksek $ 0,00146165$ 0,00146165 $ 0,00146165 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00154054$ 0,00154054 $ 0,00154054 En Düşük Fiyat $ 0,00137367$ 0,00137367 $ 0,00137367 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,61 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,92 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

BigWater (BIGW) canlı fiyatı $0,00142445. BIGW, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00142738 ve en yüksek $ 0,00146165 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BIGW için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00154054, en düşük fiyatı ise $ 0,00137367 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BIGW son bir saatte -%0,61 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,92 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

BigWater (BIGW) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 14,27M$ 14,27M $ 14,27M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0

Şu anki BigWater piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BIGW arzı 0,00 olup, toplam arzı 10000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 14,27M.