Bikera (IMERA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,0000732 $ 0,0000732 $ 0,0000732 24 sa Düşük $ 0,00010779 $ 0,00010779 $ 0,00010779 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,0000732$ 0,0000732 $ 0,0000732 24 sa Yüksek $ 0,00010779$ 0,00010779 $ 0,00010779 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00010779$ 0,00010779 $ 0,00010779 En Düşük Fiyat $ 0,0000732$ 0,0000732 $ 0,0000732 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%11,54 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%28,14 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Bikera (IMERA) canlı fiyatı $0,0000938. IMERA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0000732 ve en yüksek $ 0,00010779 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. IMERA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00010779, en düşük fiyatı ise $ 0,0000732 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, IMERA son bir saatte -%11,54 değişim gösterdi, 24 saatte +%28,14 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Bikera (IMERA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 93,78K$ 93,78K $ 93,78K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 93,78K$ 93,78K $ 93,78K Dolaşım Arzı 999,81M 999,81M 999,81M Toplam Arz 999.806.438,486462 999.806.438,486462 999.806.438,486462

Şu anki Bikera piyasa değeri $ 93,78K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki IMERA arzı 999,81M olup, toplam arzı 999806438.486462. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 93,78K.