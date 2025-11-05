Binance Goat (币安山羊) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,01094874$ 0,01094874 $ 0,01094874 En Düşük Fiyat $ 0,0006001$ 0,0006001 $ 0,0006001 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -- Fiyat Değişimi (7 G) %0,00 Fiyat Değişimi (7 G) %0,00

Binance Goat (币安山羊) canlı fiyatı $0,0018809. 币安山羊, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. 币安山羊 için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01094874, en düşük fiyatı ise $ 0,0006001 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, 币安山羊 son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde %0,00 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Binance Goat (币安山羊) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,88M$ 1,88M $ 1,88M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,88M$ 1,88M $ 1,88M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Binance Goat piyasa değeri $ 1,88M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki 币安山羊 arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,88M.