Bugünkü BioBOI Fiyatı

Bugünkü BioBOI (BIOBOI) fiyatı $ 0.00305159 olup, son 24 saatte % 1.06 değişim gösterdi. Mevcut BIOBOI / USD dönüşüm oranı BIOBOI başına $ 0.00305159 şeklindedir.

BioBOI, şu anda piyasa değeri açısından $ 102,838 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 33.70M BIOBOI şeklindedir. Son 24 saat içinde BIOBOI, $ 0.00302195 (en düşük) ile $ 0.00308429 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0.04805374 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0.00294593 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BIOBOI, son bir saatte -0.02% ve son 7 günde -31.94% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BioBOI (BIOBOI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 102.84K$ 102.84K $ 102.84K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 305.16K$ 305.16K $ 305.16K Dolaşım Arzı 33.70M 33.70M 33.70M Toplam Arz 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

