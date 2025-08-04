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BiohackerDAO Fiyatı (BIOHACK)

Listelenmedi

BiohackerDAO (BIOHACK) Canlı Fiyat Grafiği

$0,592842
$0,592842$0,592842
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü BiohackerDAO (BIOHACK) Fiyatı

BiohackerDAO (BIOHACK), şu anda 0,592842 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 348,60K USD piyasa değerine sahiptir. BIOHACK / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

BiohackerDAO Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
BiohackerDAO 24 saatlik fiyat değişimi
588,01K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında BiohackerDAO (BIOHACK) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, BiohackerDAO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, BiohackerDAO / USD fiyat değişimi, $ +0,3094450866.
Son 60 gün içerisinde, BiohackerDAO / USD fiyat değişimi, $ +0,2765366643.
Son 90 gün içerisinde, BiohackerDAO / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ +0,3094450866+%52,20
60 Gün$ +0,2765366643+%46,65
90 Gün$ 0--

BiohackerDAO (BIOHACK) Fiyat Analizi

En güncel BiohackerDAO fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 6,21
$ 6,21$ 6,21

--

--

-%2,45

BiohackerDAO (BIOHACK) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 348,60K
$ 348,60K$ 348,60K

--
----

588,01K
588,01K 588,01K

BiohackerDAO (BIOHACK) Nedir?

BiohackerDAO’s mission is to accelerate human enhancement (via DeSci). It's a 10.000+ strong community of founders, scientists, developers, crypto degens, influencers, VCs and more - all united by the mission of data-driven self-optimization. BiohackerDAO is building the most powerful hive mind in this field. The DAO has raised $1.5M, run experiments that generated over 100k data points, shipped products, and more.

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BiohackerDAO (BIOHACK) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

BiohackerDAO (BIOHACK) Token Ekonomisi

BiohackerDAO (BIOHACK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BIOHACK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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BIOHACK Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BIOHACK / VND
15.600,63723
1 BIOHACK / AUD
A$0,91297668
1 BIOHACK / GBP
0,4446315
1 BIOHACK / EUR
0,50984412
1 BIOHACK / USD
$0,592842
1 BIOHACK / MYR
RM2,50772166
1 BIOHACK / TRY
24,11088414
1 BIOHACK / JPY
¥87,147774
1 BIOHACK / ARS
ARS$808,7846985
1 BIOHACK / RUB
47,33250528
1 BIOHACK / INR
51,9626013
1 BIOHACK / IDR
Rp9.718,71975648
1 BIOHACK / KRW
818,83929882
1 BIOHACK / PHP
33,9402045
1 BIOHACK / EGP
￡E.28,70540964
1 BIOHACK / BRL
R$3,260631
1 BIOHACK / CAD
C$0,81219354
1 BIOHACK / BDT
72,19629876
1 BIOHACK / NGN
903,72241638
1 BIOHACK / UAH
24,73336824
1 BIOHACK / VES
Bs72,919566
1 BIOHACK / CLP
$572,09253
1 BIOHACK / PKR
Rs168,03513648
1 BIOHACK / KZT
320,1050379
1 BIOHACK / THB
฿19,19029554
1 BIOHACK / TWD
NT$17,6666916
1 BIOHACK / AED
د.إ2,17573014
1 BIOHACK / CHF
Fr0,4742736
1 BIOHACK / HKD
HK$4,64788128
1 BIOHACK / MAD
.د.م5,37114852
1 BIOHACK / MXN
$11,12764434
1 BIOHACK / PLN
2,18165856
1 BIOHACK / RON
лв2,59071954
1 BIOHACK / SEK
kr5,71499688
1 BIOHACK / BGN
лв0,99597456
1 BIOHACK / HUF
Ft203,79536592
1 BIOHACK / CZK
12,57417882
1 BIOHACK / KWD
د.ك0,18081681
1 BIOHACK / ILS
2,0156628