Bugünkü Biokript PRO Fiyatı

Bugünkü Biokript PRO (BIOK) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 3,61 değişim gösterdi. Mevcut BIOK / USD dönüşüm oranı BIOK başına $ 0 şeklindedir.

Biokript PRO, şu anda piyasa değeri açısından $ 154.740 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,99M BIOK şeklindedir. Son 24 saat içinde BIOK, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BIOK, son bir saatte -%0,73 ve son 7 günde -%6,13 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Biokript PRO (BIOK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 154,74K$ 154,74K $ 154,74K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 154,74K$ 154,74K $ 154,74K Dolaşım Arzı 999,99M 999,99M 999,99M Toplam Arz 999.992.962,0587355 999.992.962,0587355 999.992.962,0587355

Şu anki Biokript PRO piyasa değeri $ 154,74K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BIOK arzı 999,99M olup, toplam arzı 999992962.0587355. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 154,74K.