Bugünkü Bitads Fiyatı

Bugünkü Bitads (SN16) fiyatı $ 2,4 olup, son 24 saatte % 0,14 değişim gösterdi. Mevcut SN16 / USD dönüşüm oranı SN16 başına $ 2,4 şeklindedir.

Bitads, şu anda piyasa değeri açısından $ 8.477.112 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 3,54M SN16 şeklindedir. Son 24 saat içinde SN16, $ 2,34 (en düşük) ile $ 2,47 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 4,08 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,541818 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SN16, son bir saatte +%1,66 ve son 7 günde +%10,37 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Bitads (SN16) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 8,48M$ 8,48M $ 8,48M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,48M$ 8,48M $ 8,48M Dolaşım Arzı 3,54M 3,54M 3,54M Toplam Arz 3.539.599,822663909 3.539.599,822663909 3.539.599,822663909

