Bitcoin the Turtle (SLOW) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,02916959 24 sa Yüksek $ 0,03948554 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,0414631 En Düşük Fiyat $ 0,02916959 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%6,58 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%12,92 Fiyat Değişimi (7 G) --

Bitcoin the Turtle (SLOW) canlı fiyatı $0,03024187. SLOW, son 24 saat içinde en düşük $ 0,02916959 ve en yüksek $ 0,03948554 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SLOW için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0414631, en düşük fiyatı ise $ 0,02916959 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SLOW son bir saatte -%6,58 değişim gösterdi, 24 saatte -%12,92 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Bitcoin the Turtle (SLOW) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 589,25K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 608,49K Dolaşım Arzı 19,71M Toplam Arz 20.356.524,0

Şu anki Bitcoin the Turtle piyasa değeri $ 589,25K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SLOW arzı 19,71M olup, toplam arzı 20356524.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 608,49K.