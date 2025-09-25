Bugünkü canlı Bitcoin the Turtle fiyatı 0,03024187 USD. SLOW / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. SLOW fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Bitcoin the Turtle fiyatı 0,03024187 USD. SLOW / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. SLOW fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

Bitcoin the Turtle Fiyatı (SLOW)

1 SLOW / USD Canlı Fiyatı:

$0,03024187
$0,03024187$0,03024187
-%12,901D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
Bitcoin the Turtle (SLOW) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-25 16:36:22 (UTC+8)

Bitcoin the Turtle (SLOW) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,02916959
$ 0,02916959$ 0,02916959
24 sa Düşük
$ 0,03948554
$ 0,03948554$ 0,03948554
24 sa Yüksek

$ 0,02916959
$ 0,02916959$ 0,02916959

$ 0,03948554
$ 0,03948554$ 0,03948554

$ 0,0414631
$ 0,0414631$ 0,0414631

$ 0,02916959
$ 0,02916959$ 0,02916959

-%6,58

-%12,92

--

--

Bitcoin the Turtle (SLOW) canlı fiyatı $0,03024187. SLOW, son 24 saat içinde en düşük $ 0,02916959 ve en yüksek $ 0,03948554 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SLOW için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0414631, en düşük fiyatı ise $ 0,02916959 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SLOW son bir saatte -%6,58 değişim gösterdi, 24 saatte -%12,92 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Bitcoin the Turtle (SLOW) Piyasa Bilgileri

$ 589,25K
$ 589,25K$ 589,25K

--
----

$ 608,49K
$ 608,49K$ 608,49K

19,71M
19,71M 19,71M

20.356.524,0
20.356.524,0 20.356.524,0

Şu anki Bitcoin the Turtle piyasa değeri $ 589,25K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SLOW arzı 19,71M olup, toplam arzı 20356524.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 608,49K.

Bitcoin the Turtle (SLOW) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Bitcoin the Turtle / USD fiyat değişimi, $ -0,00448954462500513.
Son 30 gün içerisinde, Bitcoin the Turtle / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Bitcoin the Turtle / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Bitcoin the Turtle / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00448954462500513-%12,92
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Bitcoin the Turtle (SLOW) Nedir?

Bitcoin the Turtle $SLOW is a community-driven memecoin built on the Kaspa using the KRC-20 token standard. The project was launched as a fair distribution without pre-mines or team allocations, emphasizing accessibility and decentralization. Inspired by the Kaspa founder’s pet turtle, $SLOW serves as both a cultural and creative initiative within the Kaspa ecosystem. Its primary focus is community engagement, awareness-building, and supporting Kaspa adoption through lighthearted branding and community initiatives.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Bitcoin the Turtle Fiyat Tahmini (USD)

Bitcoin the Turtle (SLOW) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Bitcoin the Turtle (SLOW) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Bitcoin the Turtle için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Bitcoin the Turtle fiyat tahminini hemen kontrol edin!

SLOW Varlığından Yerel Para Birimlerine

Bitcoin the Turtle (SLOW) Token Ekonomisi

Bitcoin the Turtle (SLOW) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SLOW tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Bitcoin the Turtle (SLOW) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Bitcoin the Turtle (SLOW) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı SLOW fiyatı, 0,03024187 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
SLOW / USD güncel fiyatı nedir?
SLOW / USD güncel fiyatı $ 0,03024187. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Bitcoin the Turtle varlığının piyasa değeri nedir?
SLOW piyasa değeri $ 589,25K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki SLOW arzı nedir?
Dolaşımdaki SLOW arzı, 19,71M USD.
SLOW için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
SLOW, ATH fiyatı olan 0,0414631 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük SLOW fiyatı (ATL) nedir?
SLOW, ATL fiyatı olan 0,02916959 USD değerine düştü.
SLOW işlem hacmi nedir?
SLOW için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
SLOW bu yıl daha da yükselir mi?
SLOW piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için SLOW fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-25 16:36:22 (UTC+8)

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.