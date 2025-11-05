BitcoinII (BC2) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,650969 $ 0,650969 $ 0,650969 24 sa Düşük $ 0,731685 $ 0,731685 $ 0,731685 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,650969$ 0,650969 $ 0,650969 24 sa Yüksek $ 0,731685$ 0,731685 $ 0,731685 Tüm Zamanların En Yükseği $ 1,89$ 1,89 $ 1,89 En Düşük Fiyat $ 0,52206$ 0,52206 $ 0,52206 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,22 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,52 Fiyat Değişimi (7 G) -%14,82 Fiyat Değişimi (7 G) -%14,82

BitcoinII (BC2) canlı fiyatı $0,721433. BC2, son 24 saat içinde en düşük $ 0,650969 ve en yüksek $ 0,731685 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BC2 için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,89, en düşük fiyatı ise $ 0,52206 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BC2 son bir saatte -%1,22 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,52 ve son 7 günde -%14,82 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

BitcoinII (BC2) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,78M$ 1,78M $ 1,78M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,78M$ 1,78M $ 1,78M Dolaşım Arzı 2,46M 2,46M 2,46M Toplam Arz 2.463.350,0 2.463.350,0 2.463.350,0

Şu anki BitcoinII piyasa değeri $ 1,78M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BC2 arzı 2,46M olup, toplam arzı 2463350.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,78M.