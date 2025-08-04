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Bitget Staked SOL Fiyatı (BGSOL)

Listelenmedi

Bitget Staked SOL (BGSOL) Canlı Fiyat Grafiği

$178,06
$178,06$178,06
+%0,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Bitget Staked SOL (BGSOL) Fiyatı

Bitget Staked SOL (BGSOL), şu anda 178,05 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 15,53M USD piyasa değerine sahiptir. BGSOL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Bitget Staked SOL Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,30
Bitget Staked SOL 24 saatlik fiyat değişimi
87,09K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Bitget Staked SOL (BGSOL) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Bitget Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ +0,530616.
Son 30 gün içerisinde, Bitget Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ +18,1698244500.
Son 60 gün içerisinde, Bitget Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ +13,4416888950.
Son 90 gün içerisinde, Bitget Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ +24,28607535954076.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,530616+%0,30
30 Gün$ +18,1698244500+%10,20
60 Gün$ +13,4416888950+%7,55
90 Gün$ +24,28607535954076+%15,79

Bitget Staked SOL (BGSOL) Fiyat Analizi

En güncel Bitget Staked SOL fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 175,94
$ 175,94$ 175,94

$ 181,0
$ 181,0$ 181,0

$ 225,11
$ 225,11$ 225,11

-%0,31

+%0,30

-%15,63

Bitget Staked SOL (BGSOL) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 15,53M
$ 15,53M$ 15,53M

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87,09K
87,09K 87,09K

Bitget Staked SOL (BGSOL) Nedir?

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Bitget Staked SOL (BGSOL) Kaynağı

Resmi Websitesi

Bitget Staked SOL (BGSOL) Token Ekonomisi

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BGSOL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BGSOL / VND
4.685.385,75
1 BGSOL / AUD
A$274,197
1 BGSOL / GBP
133,5375
1 BGSOL / EUR
153,123
1 BGSOL / USD
$178,05
1 BGSOL / MYR
RM753,1515
1 BGSOL / TRY
7.241,2935
1 BGSOL / JPY
¥26.173,35
1 BGSOL / ARS
ARS$242.904,7125
1 BGSOL / RUB
14.220,8535
1 BGSOL / INR
15.616,7655
1 BGSOL / IDR
Rp2.918.851,992
1 BGSOL / KRW
246.606,372
1 BGSOL / PHP
10.193,3625
1 BGSOL / EGP
￡E.8.621,181
1 BGSOL / BRL
R$997,08
1 BGSOL / CAD
C$243,9285
1 BGSOL / BDT
21.494,196
1 BGSOL / NGN
270.181,9725
1 BGSOL / UAH
7.344,5625
1 BGSOL / VES
Bs21.900,15
1 BGSOL / CLP
$171.106,05
1 BGSOL / PKR
Rs49.859,3415
1 BGSOL / KZT
95.416,995
1 BGSOL / THB
฿5.779,503
1 BGSOL / TWD
NT$5.320,134
1 BGSOL / AED
د.إ653,4435
1 BGSOL / CHF
Fr142,44
1 BGSOL / HKD
HK$1.395,912
1 BGSOL / MAD
.د.م1.607,7915
1 BGSOL / MXN
$3.354,462
1 BGSOL / PLN
658,785
1 BGSOL / RON
лв779,859
1 BGSOL / SEK
kr1.723,524
1 BGSOL / BGN
лв300,9045
1 BGSOL / HUF
Ft61.332,8835
1 BGSOL / CZK
3.785,343
1 BGSOL / KWD
د.ك54,30525
1 BGSOL / ILS
605,37