BitQuant (SN15) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,704959 $ 0,704959 $ 0,704959 24 sa Düşük $ 0,820341 $ 0,820341 $ 0,820341 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,704959$ 0,704959 $ 0,704959 24 sa Yüksek $ 0,820341$ 0,820341 $ 0,820341 Tüm Zamanların En Yükseği $ 1,11$ 1,11 $ 1,11 En Düşük Fiyat $ 0,422141$ 0,422141 $ 0,422141 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,36 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%8,10 Fiyat Değişimi (7 G) -%13,23 Fiyat Değişimi (7 G) -%13,23

BitQuant (SN15) canlı fiyatı $0,742438. SN15, son 24 saat içinde en düşük $ 0,704959 ve en yüksek $ 0,820341 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SN15 için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,11, en düşük fiyatı ise $ 0,422141 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SN15 son bir saatte -%0,36 değişim gösterdi, 24 saatte -%8,10 ve son 7 günde -%13,23 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

BitQuant (SN15) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,22M$ 2,22M $ 2,22M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,22M$ 2,22M $ 2,22M Dolaşım Arzı 2,99M 2,99M 2,99M Toplam Arz 2.992.259,319262743 2.992.259,319262743 2.992.259,319262743

Şu anki BitQuant piyasa değeri $ 2,22M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SN15 arzı 2,99M olup, toplam arzı 2992259.319262743. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,22M.