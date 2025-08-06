Bitrecs Fiyatı (SN122)
Bitrecs (SN122), şu anda 0,514821 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 142,12K USD piyasa değerine sahiptir. SN122 / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Bitrecs / USD fiyat değişimi, $ -0,0263170372426021.
Son 30 gün içerisinde, Bitrecs / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Bitrecs / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Bitrecs / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,0263170372426021
|-%4,86
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Bitrecs fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,52
-%4,86
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Bitrecs (subnet 122) is a protocol built on the Bittensor network that powers product recommendations specifically for ecommerce websites. Its primary function is to suggest existing product sets (SKUs) to online shoppers using simple rules like {1, 2, 3} >= {1, 2}, which appear as familiar sections such as "Similar to this" or "You may also like" on product pages. The network leverages a consortium of large language model (LLM) calls from miners to generate a 'best guess' of what a customer might be interested in. Miners receive queries with shopper context, such as viewed products, cart contents, or browsing history, and use prompting techniques (e.g., "Suggest complementary products to X") to create personalized suggestions. Validators then evaluate these responses based on criteria like relevance, diversity, latency, and potential for increasing conversions, selecting the top recommendations. Feedback loops from real user interactions refine the system over time, improving accuracy and boosting average order value (AOV) for merchants, particularly Shopify store owners. Bitrecs is entirely opt-in, with a simple plugin that merchants can easily adopt to enable subnet inference for predictions directly on their product pages. This decentralized approach ensures scalable, AI driven recommendations without relying on centralized data silos.
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|1 SN122 / VND
₫13.547,514615
|1 SN122 / AUD
A$0,79282434
|1 SN122 / GBP
￡0,38611575
|1 SN122 / EUR
€0,44274606
|1 SN122 / USD
$0,514821
|1 SN122 / MYR
RM2,17769283
|1 SN122 / TRY
₺20,93777007
|1 SN122 / JPY
¥75,678687
|1 SN122 / ARS
ARS$689,18057628
|1 SN122 / RUB
₽41,25775494
|1 SN122 / INR
₹45,12406065
|1 SN122 / IDR
Rp8.439,68717424
|1 SN122 / KRW
₩716,02334322
|1 SN122 / PHP
₱29,59191108
|1 SN122 / EGP
￡E.24,93792924
|1 SN122 / BRL
R$2,8315155
|1 SN122 / CAD
C$0,70530477
|1 SN122 / BDT
৳62,78242095
|1 SN122 / NGN
₦787,18705005
|1 SN122 / UAH
₴21,4680357
|1 SN122 / VES
Bs64,867446
|1 SN122 / CLP
$497,317086
|1 SN122 / PKR
Rs145,83849288
|1 SN122 / KZT
₸276,93251232
|1 SN122 / THB
฿16,66990398
|1 SN122 / TWD
NT$15,42403716
|1 SN122 / AED
د.إ1,88939307
|1 SN122 / CHF
Fr0,4118568
|1 SN122 / HKD
HK$4,03619664
|1 SN122 / MAD
.د.م4,6848711
|1 SN122 / MXN
$9,63230091
|1 SN122 / PLN
zł1,89968949
|1 SN122 / RON
лв2,25491598
|1 SN122 / SEK
kr4,97831907
|1 SN122 / BGN
лв0,86489928
|1 SN122 / HUF
Ft177,15505431
|1 SN122 / CZK
Kč10,92964983
|1 SN122 / KWD
د.ك0,157020405
|1 SN122 / ILS
₪1,77613245