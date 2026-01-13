Bugünkü Bitrock Fiyatı

Bugünkü Bitrock (BROCK) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 1,83 değişim gösterdi. Mevcut BROCK / USD dönüşüm oranı BROCK başına $ 0 şeklindedir.

Bitrock, şu anda piyasa değeri açısından $ 39.197 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,00M BROCK şeklindedir. Son 24 saat içinde BROCK, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,314314 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BROCK, son bir saatte -%0,63 ve son 7 günde -%2,50 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Bitrock (BROCK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 39,20K$ 39,20K $ 39,20K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 39,20K$ 39,20K $ 39,20K Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

