bitSmiley (SMILE) Nedir?

bitSmiley is a protocol based on the Bitcoin blockchain under the Fintegra framework. It consists of three main components: a decentralized overcollateralized stablecoin protocol, a native trustless lending protocol, and a derivatives protocol. These components work together to provide a comprehensive financial ecosystem on the Bitcoin blockchain, enhancing its functionality and utility in the decentralized finance (DeFi) space.

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bitSmiley (SMILE) Kaynağı Resmi Websitesi

bitSmiley (SMILE) Token Ekonomisi

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