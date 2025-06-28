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bitSmiley Fiyatı (SMILE)

bitSmiley (SMILE) Canlı Fiyat Grafiği

$0,02005281
$0,02005281$0,02005281
+%0,301D
USD

Bugünkü bitSmiley (SMILE) Fiyatı

bitSmiley (SMILE), şu anda 0,02005483 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 490,19K USD piyasa değerine sahiptir. SMILE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

bitSmiley Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,37
bitSmiley 24 saatlik fiyat değişimi
24,46M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında bitSmiley (SMILE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, bitSmiley / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, bitSmiley / USD fiyat değişimi, $ -0,0038129044.
Son 60 gün içerisinde, bitSmiley / USD fiyat değişimi, $ -0,0056150896.
Son 90 gün içerisinde, bitSmiley / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%0,37
30 Gün$ -0,0038129044-%19,01
60 Gün$ -0,0056150896-%27,99
90 Gün$ 0--

bitSmiley (SMILE) Fiyat Analizi

En güncel bitSmiley fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,0198935
$ 0,0198935$ 0,0198935

$ 0,02012648
$ 0,02012648$ 0,02012648

$ 0,472158
$ 0,472158$ 0,472158

+%0,66

+%0,37

-%9,20

bitSmiley (SMILE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 490,19K
$ 490,19K$ 490,19K

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24,46M
24,46M 24,46M

bitSmiley (SMILE) Nedir?

bitSmiley is a protocol based on the Bitcoin blockchain under the Fintegra framework. It consists of three main components: a decentralized overcollateralized stablecoin protocol, a native trustless lending protocol, and a derivatives protocol. These components work together to provide a comprehensive financial ecosystem on the Bitcoin blockchain, enhancing its functionality and utility in the decentralized finance (DeFi) space.

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bitSmiley (SMILE) Kaynağı

Resmi Websitesi

bitSmiley (SMILE) Token Ekonomisi

bitSmiley (SMILE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SMILE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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SMILE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SMILE / VND
527,74285145
1 SMILE / AUD
A$0,0306838899
1 SMILE / GBP
0,0144394776
1 SMILE / EUR
0,0170466055
1 SMILE / USD
$0,02005483
1 SMILE / MYR
RM0,0846313826
1 SMILE / TRY
0,800187717
1 SMILE / JPY
¥2,88789552
1 SMILE / RUB
1,5741036067
1 SMILE / INR
1,714687965
1 SMILE / IDR
Rp323,4649547149
1 SMILE / KRW
27,3598018275
1 SMILE / PHP
1,1343011848
1 SMILE / EGP
￡E.1,0001343721
1 SMILE / BRL
R$0,1099004684
1 SMILE / CAD
C$0,0274751171
1 SMILE / BDT
2,4515024192
1 SMILE / NGN
30,948613656
1 SMILE / UAH
0,8356847661
1 SMILE / VES
Bs2,12581198
1 SMILE / PKR
Rs5,6891541744
1 SMILE / KZT
10,4289126966
1 SMILE / THB
฿0,6503781369
1 SMILE / TWD
NT$0,583595553
1 SMILE / AED
د.إ0,0736012261
1 SMILE / CHF
Fr0,0158433157
1 SMILE / HKD
HK$0,1572298672
1 SMILE / MAD
.د.م0,1812956632
1 SMILE / MXN
$0,3774319006
1 SMILE / PLN
0,0723979363