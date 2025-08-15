BizAuto (BIZA) Nedir?

BizAuto is a cryptocurrency that aims to revolutionize various industries through its innovative blockchain technology. It utilizes a Delegated Proof-of-Stake (DPoS) consensus algorithm and incorporates quantum random number technology to enhance security and transaction speed2. The BizAuto platform integrates AutoXML technology, allowing machines to recognize and share information autonomously, which facilitates the development of advanced AI systems2. Unlike many cryptocurrencies limited to value exchange or online gaming, BizAuto's applications span over 300 industrial sectors standardized by W3C, including e-commerce, education, finance, law, and media.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

BizAuto (BIZA) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

BizAuto (BIZA) Token Ekonomisi

BizAuto (BIZA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BIZA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!