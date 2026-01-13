Bugünkü Black Swan Fiyatı

Bugünkü Black Swan (SWAN) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 2,83 değişim gösterdi. Mevcut SWAN / USD dönüşüm oranı SWAN başına $ 0 şeklindedir.

Black Swan, şu anda piyasa değeri açısından $ 7.016,05 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B SWAN şeklindedir. Son 24 saat içinde SWAN, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00207737 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SWAN, son bir saatte -%0,65 ve son 7 günde +%12,37 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Black Swan (SWAN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,02K$ 7,02K $ 7,02K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,02K$ 7,02K $ 7,02K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

