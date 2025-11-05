BorsaDEX+
Bugünkü canlı Enso fiyatı 1.195 USD. ENSO / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. ENSO fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

ENSO Hakkında Daha Fazla Bilgi

ENSO Fiyat Bilgileri

ENSO Nedir

ENSO Whitepaper

ENSO Resmi Websitesi

ENSO Token Ekonomisi

ENSO Fiyat Tahmini

ENSO Fiyat Geçmişi

ENSO Satın Alma Kılavuzu

ENSO / İtibari Para Dönüştürücüsü

ENSO Spot

ENSO USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Enso Logosu

Enso Fiyatı(ENSO)

1 ENSO / USD Canlı Fiyatı:

$1,195
$1,195
+%13,161D
USD
Enso (ENSO) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:28:05 (UTC+8)

Enso (ENSO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 1,003
$ 1,003
24 sa Düşük
$ 1,251
$ 1,251
24 sa Yüksek

$ 1,003
$ 1,003

$ 1,251
$ 1,251

--
--

--
--

+%2,13

+%13,16

-%29,63

-%29,63

Enso (ENSO) canlı fiyatı $ 1,195. ENSO, son 24 saat içinde en düşük $ 1,003 ve en yüksek $ 1,251 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ENSO için tüm zamanların en yüksek fiyatı --, en düşük fiyatı ise -- oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ENSO son bir saatte +%2,13 değişim gösterdi, 24 saatte +%13,16 ve son 7 günde -%29,63 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Enso (ENSO) Piyasa Bilgileri

--
--

$ 416,31K
$ 416,31K

$ 119,50M
$ 119,50M

--
--

100.000.000
100.000.000

ETH

Şu anki Enso piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 416,31K. Dolaşımdaki ENSO arzı -- olup, toplam arzı 100000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 119,50M.

Enso (ENSO) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Enso fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,13897+%13,16
30 Gün$ -1,305-%52,20
60 Gün$ -1,305-%52,20
90 Gün$ -1,305-%52,20
Bugünkü Enso Fiyatı Değişimi

Bugün, ENSO, $ +0,13897 (+%13,16) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Enso 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -1,305 (-%52,20) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Enso 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, ENSO değişimi $ -1,305 (-%52,20) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Enso 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -1,305 (-%52,20) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Enso (ENSO) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Enso Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Enso (ENSO) Nedir?

Enso, tüm blok zincirlerini birbirine bağlayan birleşik bir ağdır ve geliştiricilerin Web2 ve Web3 genelinde milyonlarca kullanıcı için birleştirilebilir uygulamalar oluşturmasını sağlar.

Enso, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Enso yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- ENSO staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Enso hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Enso satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Enso Fiyat Tahmini (USD)

Enso (ENSO) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Enso (ENSO) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Enso için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Enso fiyat tahminini hemen kontrol edin!

Enso (ENSO) Token Ekonomisi

Enso (ENSO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ENSO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Enso (ENSO) Satın Alma

Nasıl Enso satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Enso Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

Enso Kaynağı

Enso hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Enso Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Enso Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Enso (ENSO) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı ENSO fiyatı, 1,195 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
ENSO / USD güncel fiyatı nedir?
ENSO / USD güncel fiyatı $ 1,195. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Enso varlığının piyasa değeri nedir?
ENSO piyasa değeri -- USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki ENSO arzı nedir?
Dolaşımdaki ENSO arzı, -- USD.
ENSO için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
ENSO, ATH fiyatı olan -- USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük ENSO fiyatı (ATL) nedir?
ENSO, ATL fiyatı olan -- USD değerine düştü.
ENSO işlem hacmi nedir?
ENSO için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 416,31K USD.
ENSO bu yıl daha da yükselir mi?
ENSO piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için ENSO fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:28:05 (UTC+8)

Enso (ENSO) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

Öne Çıkan Haberler

Neden Bu Kadar Çok İnsan Boğa Piyasasında Hala Para Kaybediyor?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Ağlarının Yükselişi: 2025’te Bitcoin’in Geleceğini Şekillendiren Teknolojiyi Anlamak

October 6, 2025

2025’te Altcoinler: TOTAL3 Yeniden Rekor Kırdığında Ama Portföyünüz Hareket Etmiyor

October 5, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

