BlackPool (BPT) Nedir?

The Blackpool Token (or BPT) is a governance token which allows users to vote and earn fees generated by the different verticals available on Blackpool. BlackPool is a new fund operating within the NFT industry: managing a range of assets from sports cards to game items to digital art. Token holders can stake their earned BPT to receive a share of the DAO fees.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

BlackPool (BPT) Kaynağı Resmi Websitesi

BlackPool (BPT) Token Ekonomisi

BlackPool (BPT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BPT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!