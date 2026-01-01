Bugünkü Blindfold Finance Fiyatı

Bugünkü Blindfold Finance (BLIND) fiyatı $ 0,00052829 olup, son 24 saatte % 18,39 değişim gösterdi. Mevcut BLIND / USD dönüşüm oranı BLIND başına $ 0,00052829 şeklindedir.

Blindfold Finance, şu anda piyasa değeri açısından $ 512.805 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 970,29M BLIND şeklindedir. Son 24 saat içinde BLIND, $ 0,00047125 (en düşük) ile $ 0,00073811 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00239992 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00035856 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BLIND, son bir saatte -%5,18 ve son 7 günde -%54,20 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Blindfold Finance (BLIND) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 512,81K$ 512,81K $ 512,81K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 528,50K$ 528,50K $ 528,50K Dolaşım Arzı 970,29M 970,29M 970,29M Toplam Arz 999.988.457,250154 999.988.457,250154 999.988.457,250154

Şu anki Blindfold Finance piyasa değeri $ 512,81K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BLIND arzı 970,29M olup, toplam arzı 999988457.250154. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 528,50K.