Bugünkü BlinkBot Fiyatı

Bugünkü BlinkBot (BLINK) fiyatı $ 0,00964672 olup, son 24 saatte % 0,20 değişim gösterdi. Mevcut BLINK / USD dönüşüm oranı BLINK başına $ 0,00964672 şeklindedir.

BlinkBot, şu anda piyasa değeri açısından $ 965.191 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,00M BLINK şeklindedir. Son 24 saat içinde BLINK, $ 0,0095834 (en düşük) ile $ 0,00990568 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01514105 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00882717 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BLINK, son bir saatte -%0,36 ve son 7 günde +%0,99 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BlinkBot (BLINK) Piyasa Bilgileri

Şu anki BlinkBot piyasa değeri $ 965,19K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BLINK arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 965,19K.