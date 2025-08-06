BlockAI Fiyatı (BAI)
BlockAI (BAI), şu anda 0,075311 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 50,45K USD piyasa değerine sahiptir. BAI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki BAI / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, BAI fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, BlockAI / USD fiyat değişimi, $ +0,00809479.
Son 30 gün içerisinde, BlockAI / USD fiyat değişimi, $ -0,0161982664.
Son 60 gün içerisinde, BlockAI / USD fiyat değişimi, $ -0,0358074810.
Son 90 gün içerisinde, BlockAI / USD fiyat değişimi, $ -0,09731514652284228.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00809479
|+%12,04
|30 Gün
|$ -0,0161982664
|-%21,50
|60 Gün
|$ -0,0358074810
|-%47,54
|90 Gün
|$ -0,09731514652284228
|-%56,37
En güncel BlockAI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
+%12,04
-%17,72
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The BlockAI project aims to democratize access to advanced AI tools and services by leveraging blockchain technology. It provides a decentralized platform that integrates various AI functionalities, including natural language processing, image generation, video summarization, and collaborative tools, accessible to a broad range of users. AI Tools and Services: Text & Chat: Access to models like OpenAI's ChatGPT, Orca, and Google Gemini. Image Generation: Use of models such as Dall-E and Stable Diffusion. Video Summarizer: Summarizes YouTube videos. Brainstorming & MindMap: Facilitates brainstorming sessions and visual mapping of ideas. Discussions: AI-driven discussions to explore specific topics. Blockchain Integration: $BAI Token: A utility token used for accessing services on the platform. Smart Contracts: Allows AI tasks to be initiated and results returned through blockchain-based contracts. Multichain Support: Compatibility with multiple blockchain networks like Waves, Base, and BNB Chain, ensuring broader accessibility and decentralized operations. Community-Driven Development: DAO Participation: Users can participate in decision-making through the BAI DAO, where voting power is based on platform usage rather than token holdings. Feedback and Surveys: Continuous user feedback and surveys guide the development and evolution of the platform. The long-term vision of BlockAI is to create a versatile, inclusive, and innovative digital ecosystem where both individuals and automated smart contracts can leverage AI to enhance various aspects of personal and professional life.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
BlockAI (BAI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BAI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 BAI / VND
₫1.981,808965
|1 BAI / AUD
A$0,11597894
|1 BAI / GBP
￡0,05648325
|1 BAI / EUR
€0,06476746
|1 BAI / USD
$0,075311
|1 BAI / MYR
RM0,31856553
|1 BAI / TRY
₺3,06289837
|1 BAI / JPY
¥11,070717
|1 BAI / ARS
ARS$100,81732948
|1 BAI / RUB
₽6,03542354
|1 BAI / INR
₹6,60100915
|1 BAI / IDR
Rp1.234,60635984
|1 BAI / KRW
₩104,74404502
|1 BAI / PHP
₱4,32887628
|1 BAI / EGP
￡E.3,64806484
|1 BAI / BRL
R$0,4142105
|1 BAI / CAD
C$0,10317607
|1 BAI / BDT
৳9,18417645
|1 BAI / NGN
₦115,15428455
|1 BAI / UAH
₴3,1404687
|1 BAI / VES
Bs9,489186
|1 BAI / CLP
$72,750426
|1 BAI / PKR
Rs21,33410008
|1 BAI / KZT
₸40,51129312
|1 BAI / THB
฿2,43857018
|1 BAI / TWD
NT$2,25631756
|1 BAI / AED
د.إ0,27639137
|1 BAI / CHF
Fr0,0602488
|1 BAI / HKD
HK$0,59043824
|1 BAI / MAD
.د.م0,6853301
|1 BAI / MXN
$1,40906881
|1 BAI / PLN
zł0,27789759
|1 BAI / RON
лв0,32986218
|1 BAI / SEK
kr0,72825737
|1 BAI / BGN
лв0,12652248
|1 BAI / HUF
Ft25,91526821
|1 BAI / CZK
Kč1,59885253
|1 BAI / KWD
د.ك0,022969855
|1 BAI / ILS
₪0,25982295