BCUG Hakkında Daha Fazla Bilgi

BCUG Fiyat Bilgileri

BCUG Resmi Websitesi

BCUG Token Ekonomisi

BCUG Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Blockchain Cuties Universe Governance Logosu

Blockchain Cuties Universe Governance Fiyatı (BCUG)

Listelenmedi

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) Canlı Fiyat Grafiği

$0,01045076
$0,01045076$0,01045076
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) Fiyatı

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG), şu anda 0,01045076 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 7,22K USD piyasa değerine sahiptir. BCUG / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Blockchain Cuties Universe Governance Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Blockchain Cuties Universe Governance 24 saatlik fiyat değişimi
691,06K USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki BCUG / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, BCUG fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Blockchain Cuties Universe Governance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Blockchain Cuties Universe Governance / USD fiyat değişimi, $ +0,0036994258.
Son 60 gün içerisinde, Blockchain Cuties Universe Governance / USD fiyat değişimi, $ +0,0051475448.
Son 90 gün içerisinde, Blockchain Cuties Universe Governance / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ +0,0036994258+%35,40
60 Gün$ +0,0051475448+%49,26
90 Gün$ 0--

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) Fiyat Analizi

En güncel Blockchain Cuties Universe Governance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 19,51
$ 19,51$ 19,51

--

--

%0,00

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 7,22K
$ 7,22K$ 7,22K

--
----

691,06K
691,06K 691,06K

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) Nedir?

BCUG is the native governance and utility token of Blockchain Cuties Universe game that is going to be used for: * Transactional operations – in-game currency for majority of existing mechanics and exclusive goods * Liquidity Providing * Gameplay farming – ability to earn tokens by performing meaningful actions within the game (true Play2Earn) * Staking and NFT based governance * Staking to mine two derivative tokens (Hero token and Political Power Token)

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) Kaynağı

Resmi Websitesi

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) Token Ekonomisi

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BCUG tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

BCUG Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BCUG / VND
275,0117494
1 BCUG / AUD
A$0,0160941704
1 BCUG / GBP
0,00783807
1 BCUG / EUR
0,0089876536
1 BCUG / USD
$0,01045076
1 BCUG / MYR
RM0,0442067148
1 BCUG / TRY
0,4247188864
1 BCUG / JPY
¥1,53626172
1 BCUG / ARS
ARS$14,180113706
1 BCUG / RUB
0,8341796632
1 BCUG / INR
0,9184127888
1 BCUG / IDR
Rp171,3239070144
1 BCUG / KRW
14,4747206304
1 BCUG / PHP
0,5991420708
1 BCUG / EGP
￡E.0,506339322
1 BCUG / BRL
R$0,05747918
1 BCUG / CAD
C$0,0143175412
1 BCUG / BDT
1,2726935528
1 BCUG / NGN
15,9067882732
1 BCUG / UAH
0,4360057072
1 BCUG / VES
Bs1,31679576
1 BCUG / CLP
$10,10588492
1 BCUG / PKR
Rs2,9546388672
1 BCUG / KZT
5,642887862
1 BCUG / THB
฿0,3382911012
1 BCUG / TWD
NT$0,3125822316
1 BCUG / AED
د.إ0,0383542892
1 BCUG / CHF
Fr0,008360608
1 BCUG / HKD
HK$0,0819339584
1 BCUG / MAD
.د.م0,0947883932
1 BCUG / MXN
$0,197519364
1 BCUG / PLN
0,0385633044
1 BCUG / RON
лв0,0457743288
1 BCUG / SEK
kr0,1010588492
1 BCUG / BGN
лв0,0176617844
1 BCUG / HUF
Ft3,6073933368
1 BCUG / CZK
0,22207865
1 BCUG / KWD
د.ك0,0031874818
1 BCUG / ILS
0,0356370916