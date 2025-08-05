Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) Nedir?

BCUG is the native governance and utility token of Blockchain Cuties Universe game that is going to be used for: * Transactional operations – in-game currency for majority of existing mechanics and exclusive goods * Liquidity Providing * Gameplay farming – ability to earn tokens by performing meaningful actions within the game (true Play2Earn) * Staking and NFT based governance * Staking to mine two derivative tokens (Hero token and Political Power Token)

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Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) Kaynağı Resmi Websitesi

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) Token Ekonomisi

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