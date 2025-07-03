blormmy (BLORMMY) Nedir?

Blormmy lets users swap tokens, transfer assets, and access onchain data using natural language commands—directly from blormmy.com or even platforms like X. It also enables USDC-powered shopping through a Chrome extension connected to users' smart wallets. Key Features: Token Swaps & Transfers: Users can ask Blormmy to swap or transfer tokens using simple natural language prompts. Commerce Integration: Blormmy is building seamless support for Amazon purchases by converting crypto to fiat at checkout—bridging Web3 and mainstream retail.

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blormmy (BLORMMY) Kaynağı Resmi Websitesi

blormmy (BLORMMY) Token Ekonomisi

blormmy (BLORMMY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BLORMMY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!