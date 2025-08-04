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Euler Finance Fiyatı(EUL)

Euler Finance (EUL) Canlı Fiyat Grafiği

$10,574
$10,574$10,574
+%1,321D
USD

EUL Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Euler Finance (EUL), şu anda 10,576 USD fiyatından işlem görmektedir ve 208,48M USD piyasa değerine sahiptir. EUL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Euler Finance Ana Piyasa Performansı:

$ 57,24K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,32
Euler Finance 24 saatlik fiyat değişimi
19,71M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki EUL / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, EUL fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

EUL Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Euler Finance fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,13776+%1,32
30 Gün$ -0,814-%7,15
60 Gün$ +1,814+%20,70
90 Gün$ +2,872+%37,27
Bugünkü Euler Finance Fiyatı Değişimi

Bugün, EUL, $ +0,13776 (+%1,32) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Euler Finance 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,814 (-%7,15) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Euler Finance 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, EUL değişimi $ +1,814 (+%20,70) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Euler Finance 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +2,872 (+%37,27) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

EUL Fiyat Bilgisi

En güncel Euler Finance fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 10,17
$ 10,17$ 10,17

$ 10,635
$ 10,635$ 10,635

$ 16,985
$ 16,985$ 16,985

+%0,04

+%1,32

-%21,69

EUL Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 208,48M
$ 208,48M$ 208,48M

$ 57,24K
$ 57,24K$ 57,24K

19,71M
19,71M 19,71M

Euler Finance (EUL) Nedir?

Euler, Ethereum üzerinde, kullanıcıların güvenilir bir üçüncü tarafa ihtiyaç duymadan kripto varlıklarından faiz kazanmalarına veya değişken piyasalara karşı korunmalarına yardımcı olan gözetimsiz, izne gerek duymayan borç verme protokolüdür.

Euler Finance, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Euler Finance yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- EUL staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Euler Finance hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Euler Finance satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Euler Finance Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Euler Finance, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte EUL fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Euler Finance fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Euler Finance Fiyat Geçmişi

EUL fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak EUL kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Euler Finance fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Euler Finance (EUL) Token Ekonomisi

Euler Finance (EUL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. EUL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Euler Finance (EUL) Satın Alma

Nasıl Euler Finance satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Euler Finance Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

EUL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 EUL / VND
278.307,44
1 EUL / AUD
A$16,28704
1 EUL / GBP
7,932
1 EUL / EUR
9,09536
1 EUL / USD
$10,576
1 EUL / MYR
RM44,73648
1 EUL / TRY
430,23168
1 EUL / JPY
¥1.554,672
1 EUL / ARS
ARS$14.291,8776
1 EUL / RUB
841,10928
1 EUL / INR
922,2272
1 EUL / IDR
Rp173.377,02144
1 EUL / KRW
14.648,18304
1 EUL / PHP
608,54304
1 EUL / EGP
￡E.506,80192
1 EUL / BRL
R$58,59104
1 EUL / CAD
C$14,48912
1 EUL / BDT
1.276,73472
1 EUL / NGN
15.999,9016
1 EUL / UAH
436,47152
1 EUL / VES
Bs1.300,848
1 EUL / CLP
$10.258,72
1 EUL / PKR
Rs2.963,28944
1 EUL / KZT
5.667,6784
1 EUL / THB
฿343,29696
1 EUL / TWD
NT$315,48208
1 EUL / AED
د.إ38,81392
1 EUL / CHF
Fr8,4608
1 EUL / HKD
HK$82,91584
1 EUL / MAD
.د.م95,60704
1 EUL / MXN
$199,25184
1 EUL / PLN
38,91968
1 EUL / RON
лв46,32288
1 EUL / SEK
kr102,0584
1 EUL / BGN
лв17,76768
1 EUL / HUF
Ft3.636,76912
1 EUL / CZK
224,42272
1 EUL / KWD
د.ك3,204528
1 EUL / ILS
36,06416

Euler Finance Kaynağı

Euler Finance hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Euler Finance Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

EUL
EUL
USD
USD

1 EUL = 10,576 USD

Al-Sat

EULUSDT
$10,576
$10,576$10,576
+%3,85

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