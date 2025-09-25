Bugünkü canlı BLOXWAP fiyatı 0,00070684 USD. BLOXWAP / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. BLOXWAP fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı BLOXWAP fiyatı 0,00070684 USD. BLOXWAP / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. BLOXWAP fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

BLOXWAP Hakkında Daha Fazla Bilgi

BLOXWAP Fiyat Bilgileri

BLOXWAP Resmi Websitesi

BLOXWAP Token Ekonomisi

BLOXWAP Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

BLOXWAP Logosu

BLOXWAP Fiyatı (BLOXWAP)

Listelenmedi

1 BLOXWAP / USD Canlı Fiyatı:

$0,00070498
$0,00070498$0,00070498
-%35,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
BLOXWAP (BLOXWAP) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-25 16:36:29 (UTC+8)

BLOXWAP (BLOXWAP) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00061693
$ 0,00061693$ 0,00061693
24 sa Düşük
$ 0,001118
$ 0,001118$ 0,001118
24 sa Yüksek

$ 0,00061693
$ 0,00061693$ 0,00061693

$ 0,001118
$ 0,001118$ 0,001118

$ 0,001118
$ 0,001118$ 0,001118

$ 0,00061693
$ 0,00061693$ 0,00061693

-%6,97

-%35,52

--

--

BLOXWAP (BLOXWAP) canlı fiyatı $0,00070684. BLOXWAP, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00061693 ve en yüksek $ 0,001118 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BLOXWAP için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,001118, en düşük fiyatı ise $ 0,00061693 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BLOXWAP son bir saatte -%6,97 değişim gösterdi, 24 saatte -%35,52 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

BLOXWAP (BLOXWAP) Piyasa Bilgileri

$ 706,84K
$ 706,84K$ 706,84K

--
----

$ 706,84K
$ 706,84K$ 706,84K

1,00B
1,00B 1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki BLOXWAP piyasa değeri $ 706,84K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BLOXWAP arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 706,84K.

BLOXWAP (BLOXWAP) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, BLOXWAP / USD fiyat değişimi, $ -0,000389441972662071.
Son 30 gün içerisinde, BLOXWAP / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, BLOXWAP / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, BLOXWAP / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000389441972662071-%35,52
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

BLOXWAP (BLOXWAP) Nedir?

Bloxwap is a gamified DeFi protocol that converts real-time crypto markets into a “tap-to-play” prediction experience. Instead of using order books or decentralized exchange UIs, users deposit stablecoins and make $1 directional predictions (knock-in barrier options) on price movement with simple taps. ￼

Key mechanics: • PvP (Player vs Player): Users compete head-to-head by placing predictions; those whose predictions succeed split the pot for that time slice. ￼ • PvM (Player vs Market): Each tap is effectively a leveraged barrier option (e.g. up to 50×) that pays out if the price touches the barrier within the next second. ￼ • Under the hood: built on Solana, using Magicblock for ultra-fast block times, Pyth as a low-latency oracle (updates every ~10 ms), and integrates with Drift for perpetual/futures mechanics.
• Payouts and trading settle in stablecoins (USDC). ￼

Utility & purpose: • Low barrier to entry: anyone can participate by tapping, without needing to understand order books, charts, or complex UI. • Social / competitive appeal: users compete for high scores and directly trade with peers or the “market.” • Composability: leverage and barrier mechanics could enable extension into derivatives, structured products, or embedding into broader DeFi ecosystems.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

BLOXWAP (BLOXWAP) Kaynağı

Resmi Websitesi

BLOXWAP Fiyat Tahmini (USD)

BLOXWAP (BLOXWAP) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? BLOXWAP (BLOXWAP) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak BLOXWAP için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

BLOXWAP fiyat tahminini hemen kontrol edin!

BLOXWAP Varlığından Yerel Para Birimlerine

BLOXWAP (BLOXWAP) Token Ekonomisi

BLOXWAP (BLOXWAP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BLOXWAP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: BLOXWAP (BLOXWAP) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü BLOXWAP (BLOXWAP) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı BLOXWAP fiyatı, 0,00070684 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
BLOXWAP / USD güncel fiyatı nedir?
BLOXWAP / USD güncel fiyatı $ 0,00070684. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
BLOXWAP varlığının piyasa değeri nedir?
BLOXWAP piyasa değeri $ 706,84K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki BLOXWAP arzı nedir?
Dolaşımdaki BLOXWAP arzı, 1,00B USD.
BLOXWAP için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
BLOXWAP, ATH fiyatı olan 0,001118 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük BLOXWAP fiyatı (ATL) nedir?
BLOXWAP, ATL fiyatı olan 0,00061693 USD değerine düştü.
BLOXWAP işlem hacmi nedir?
BLOXWAP için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
BLOXWAP bu yıl daha da yükselir mi?
BLOXWAP piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için BLOXWAP fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-25 16:36:29 (UTC+8)

BLOXWAP (BLOXWAP) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-23 14:29:00Sektör Haberleri
Kripto Korku Endeksi 43'e Düştü, "Korku" Duygusu Neredeyse Bir Ayın En Yüksek Seviyesine Ulaştı
09-23 04:32:00Sektör Haberleri
Altcoin piyasası momentumu devam edemiyor, "TOTAL3" son 4 günde %6,41 düşüş gösterdi, piyasa yeniden soğuyor
09-22 16:24:00Sektör Haberleri
Son 1 saatte piyasa genelindeki tasfiyeler 1,037 milyar dolara ulaştı, uzun pozisyonlar 1,017 milyar dolar tutarında
09-22 13:03:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş, Bitcoin 115.000 doların altına indi, ETH, SOL, BNB hepsi %4'ün üzerinde değer kaybetti
09-22 09:43:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası zayıf salınımda, bazı güçlü çeşitler geri çekiliyor, Bitcoin $115.000'da zar zor tutuyor
09-21 13:36:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 79 bildiriyor, dört gün üst üste "Altcoin Sezonu" bölgesinde kalıyor

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.