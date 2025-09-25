BLOXWAP (BLOXWAP) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00061693 $ 0,00061693 $ 0,00061693 24 sa Düşük $ 0,001118 $ 0,001118 $ 0,001118 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00061693$ 0,00061693 $ 0,00061693 24 sa Yüksek $ 0,001118$ 0,001118 $ 0,001118 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,001118$ 0,001118 $ 0,001118 En Düşük Fiyat $ 0,00061693$ 0,00061693 $ 0,00061693 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%6,97 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%35,52 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

BLOXWAP (BLOXWAP) canlı fiyatı $0,00070684. BLOXWAP, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00061693 ve en yüksek $ 0,001118 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BLOXWAP için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,001118, en düşük fiyatı ise $ 0,00061693 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BLOXWAP son bir saatte -%6,97 değişim gösterdi, 24 saatte -%35,52 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

BLOXWAP (BLOXWAP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 706,84K$ 706,84K $ 706,84K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 706,84K$ 706,84K $ 706,84K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki BLOXWAP piyasa değeri $ 706,84K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BLOXWAP arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 706,84K.