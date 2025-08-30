BNB LION (BNBLION) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%2,08 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%22,52 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

BNB LION (BNBLION) canlı fiyatı --. BNBLION, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BNBLION için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BNBLION son bir saatte +%2,08 değişim gösterdi, 24 saatte +%22,52 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

BNB LION (BNBLION) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,43M$ 1,43M $ 1,43M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 9,773140205921298e+16 9,773140205921298e+16 9,773140205921298e+16

Şu anki BNB LION piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BNBLION arzı 0,00 olup, toplam arzı 9.773140205921298e+16. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,43M.