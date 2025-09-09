BNBEE (BEE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,00020366 24 sa Yüksek $ 0,00020668 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00415301 En Düşük Fiyat $ 0,00011617 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,20 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,98 Fiyat Değişimi (7 G) +%5,17

BNBEE (BEE) canlı fiyatı $0,00020439. BEE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00020366 ve en yüksek $ 0,00020668 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BEE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00415301, en düşük fiyatı ise $ 0,00011617 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BEE son bir saatte -%0,20 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,98 ve son 7 günde +%5,17 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

BNBEE (BEE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00 Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 204,55K Dolaşım Arzı 0,00 Toplam Arz 1.000.000.000,0

Şu anki BNBEE piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BEE arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 204,55K.