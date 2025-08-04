TRUMP Hakkında Daha Fazla Bilgi

TRUMP Fiyat Bilgileri

TRUMP Resmi Websitesi

TRUMP Token Ekonomisi

TRUMP Fiyat Tahmini

TRUMP Fiyat Geçmişi

TRUMP Satın Alma Kılavuzu

TRUMP / İtibari Para Dönüştürücüsü

TRUMP Spot

TRUMP USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

OFFICIAL TRUMP Logosu

OFFICIAL TRUMP Fiyatı(TRUMP)

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) Canlı Fiyat Grafiği

$8,891
$8,891$8,891
+%1,091D
USD

TRUMP Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

OFFICIAL TRUMP (TRUMP), şu anda 8,891 USD fiyatından işlem görmektedir ve 1,78B USD piyasa değerine sahiptir. TRUMP / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

OFFICIAL TRUMP Ana Piyasa Performansı:

$ 7,08M USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,09
OFFICIAL TRUMP 24 saatlik fiyat değişimi
200,00M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki TRUMP / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, TRUMP fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

TRUMP Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için OFFICIAL TRUMP fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,09587+%1,09
30 Gün$ +0,318+%3,70
60 Gün$ -1,937-%17,89
90 Gün$ -2,05-%18,74
Bugünkü OFFICIAL TRUMP Fiyatı Değişimi

Bugün, TRUMP, $ +0,09587 (+%1,09) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

OFFICIAL TRUMP 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,318 (+%3,70) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

OFFICIAL TRUMP 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, TRUMP değişimi $ -1,937 (-%17,89) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

OFFICIAL TRUMP 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -2,05 (-%18,74) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

TRUMP Fiyat Bilgisi

En güncel OFFICIAL TRUMP fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 8,675
$ 8,675$ 8,675

$ 8,942
$ 8,942$ 8,942

$ 78
$ 78$ 78

-%0,12

+%1,09

-%14,75

TRUMP Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,78B
$ 1,78B$ 1,78B

$ 7,08M
$ 7,08M$ 7,08M

200,00M
200,00M 200,00M

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) Nedir?

Resmi Trump meme coini

OFFICIAL TRUMP, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, OFFICIAL TRUMP yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- TRUMP staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda OFFICIAL TRUMP hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, OFFICIAL TRUMP satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

OFFICIAL TRUMP Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, OFFICIAL TRUMP, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte TRUMP fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen OFFICIAL TRUMP fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

OFFICIAL TRUMP Fiyat Geçmişi

TRUMP fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak TRUMP kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen OFFICIAL TRUMP fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) Token Ekonomisi

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TRUMP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) Satın Alma

Nasıl OFFICIAL TRUMP satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım OFFICIAL TRUMP Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

TRUMP Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 TRUMP / VND
233.966,665
1 TRUMP / AUD
A$13,69214
1 TRUMP / GBP
6,66825
1 TRUMP / EUR
7,64626
1 TRUMP / USD
$8,891
1 TRUMP / MYR
RM37,60893
1 TRUMP / TRY
361,59697
1 TRUMP / JPY
¥1.306,977
1 TRUMP / ARS
ARS$12.014,85285
1 TRUMP / RUB
707,19014
1 TRUMP / INR
776,89558
1 TRUMP / IDR
Rp145.754,07504
1 TRUMP / KRW
12.297,31992
1 TRUMP / PHP
510,69904
1 TRUMP / EGP
￡E.426,14563
1 TRUMP / BRL
R$49,43396
1 TRUMP / CAD
C$12,18067
1 TRUMP / BDT
1.073,32152
1 TRUMP / NGN
13.450,74935
1 TRUMP / UAH
366,93157
1 TRUMP / VES
Bs1.093,593
1 TRUMP / CLP
$8.624,27
1 TRUMP / PKR
Rs2.491,16929
1 TRUMP / KZT
4.764,6869
1 TRUMP / THB
฿288,51295
1 TRUMP / TWD
NT$265,48526
1 TRUMP / AED
د.إ32,62997
1 TRUMP / CHF
Fr7,1128
1 TRUMP / HKD
HK$69,70544
1 TRUMP / MAD
.د.م80,37464
1 TRUMP / MXN
$167,50644
1 TRUMP / PLN
32,71888
1 TRUMP / RON
лв38,94258
1 TRUMP / SEK
kr85,79815
1 TRUMP / BGN
лв14,93688
1 TRUMP / HUF
Ft3.058,41509
1 TRUMP / CZK
188,66702
1 TRUMP / KWD
د.ك2,693973
1 TRUMP / ILS
30,31831

OFFICIAL TRUMP Kaynağı

OFFICIAL TRUMP hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi OFFICIAL TRUMP Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: OFFICIAL TRUMP Hakkında Diğer Sorular

Öne Çıkan Haberler

XRP SEC Case: Complete Analysis of Ripple Lawsuit and ETF Approval Timeline 2025

The five-year legal battle between Ripple and the U.S. Securities and Exchange Commission is nearing resolution in 2025, with the SEC facing an August 15 deadline to decide on its appeal, marking a watershed moment for the cryptocurrency industry. After years of uncertainty, XRP holders finally received regulatory clarity when both parties resolved their dispute, setting a powerful precedent for digital asset regulation in the United States.

August 4, 2025

What is XRP Ledger? Complete Beginner’s Guide to XRPL

The XRP Ledger processes over 1,500 transactions per second while using less energy than a single email server. If you’ve been wondering “what is XRP Ledger” or how it differs from other blockchain networks, you’re in the right place. This guide explains everything about XRPL in simple terms, perfect for beginners who want to understand this revolutionary payment system.

August 1, 2025

Yala Nedir? Adanın Ötesinde Trilyonlarca Değerin Kilidini Açan Yeni Bir Bitcoin Ekosistemi

Yala protokolünün, Bitcoin ile DeFi arasındaki boşluğu nasıl kapattığını ve BTC sahiplerinin varlık egemenliğinden ödün vermeden gerçek dünya varlığı (RWA) getirileri elde etmelerini nasıl sağladığını öğrenin. Yenilikçi teknolojisini, güçlü ekibini ve 8 milyon dolarlık tohum finansmanını keşfedin; Bitcoin DeFi alanında yeni bir dönemin başlangıcına tanıklık edin.

August 1, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

Hesaplayıcı

Miktar

TRUMP
TRUMP
USD
USD

1 TRUMP = 8,891 USD

Al-Sat

TRUMPUSDT
$8,891
$8,891$8,891
+%2,47

Hemen MEXC'ye Katılın

-- Spot Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Spot Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
-- Vadeli Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Vadeli Piyasa Alıcı İşlem Ücreti