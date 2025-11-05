BNBet (BNBET) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00297601$ 0,00297601 $ 0,00297601 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,94 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%5,03 Fiyat Değişimi (7 G) -%66,52 Fiyat Değişimi (7 G) -%66,52

BNBet (BNBET) canlı fiyatı --. BNBET, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BNBET için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00297601, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BNBET son bir saatte -%0,94 değişim gösterdi, 24 saatte -%5,03 ve son 7 günde -%66,52 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

BNBet (BNBET) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 40,87K$ 40,87K $ 40,87K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 43,02K$ 43,02K $ 43,02K Dolaşım Arzı 950,00M 950,00M 950,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki BNBet piyasa değeri $ 40,87K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BNBET arzı 950,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 43,02K.