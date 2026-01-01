Bugünkü BNBOFLEGENDS Fiyatı

Bugünkü BNBOFLEGENDS (BOL) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,05 değişim gösterdi. Mevcut BOL / USD dönüşüm oranı BOL başına $ 0 şeklindedir.

BNBOFLEGENDS, şu anda piyasa değeri açısından $ 553.804 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 937,93M BOL şeklindedir. Son 24 saat içinde BOL, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00108371 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BOL, son bir saatte -%0,16 ve son 7 günde -%19,51 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BNBOFLEGENDS (BOL) Piyasa Bilgileri

Şu anki BNBOFLEGENDS piyasa değeri $ 553,80K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BOL arzı 937,93M olup, toplam arzı 937926035.9153026. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 553,80K.