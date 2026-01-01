Bugünkü BNBXBT Fiyatı

Bugünkü BNBXBT (BNBXBT) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 1,79 değişim gösterdi. Mevcut BNBXBT / USD dönüşüm oranı BNBXBT başına $ 0 şeklindedir.

BNBXBT, şu anda piyasa değeri açısından $ 596.820 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B BNBXBT şeklindedir. Son 24 saat içinde BNBXBT, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00917015 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BNBXBT, son bir saatte +%4,24 ve son 7 günde -%1,86 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BNBXBT (BNBXBT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 596,82K$ 596,82K $ 596,82K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 596,82K$ 596,82K $ 596,82K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki BNBXBT piyasa değeri $ 596,82K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BNBXBT arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 596,82K.