Bugünkü BONG Fiyatı

Bugünkü BONG (BONG) fiyatı $ 0,00014241 olup, son 24 saatte % 8,59 değişim gösterdi. Mevcut BONG / USD dönüşüm oranı BONG başına $ 0,00014241 şeklindedir.

BONG, şu anda piyasa değeri açısından $ 137.085 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 962,59M BONG şeklindedir. Son 24 saat içinde BONG, $ 0,00014179 (en düşük) ile $ 0,00015612 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00145222 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0001303 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BONG, son bir saatte -%0,27 ve son 7 günde +%4,79 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BONG (BONG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 137,09K$ 137,09K $ 137,09K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 137,09K$ 137,09K $ 137,09K Dolaşım Arzı 962,59M 962,59M 962,59M Toplam Arz 962.592.664,5075084 962.592.664,5075084 962.592.664,5075084

Şu anki BONG piyasa değeri $ 137,09K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BONG arzı 962,59M olup, toplam arzı 962592664.5075084. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 137,09K.